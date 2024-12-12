В Мурманской области замедлилось ипотечное кредитование

За 10 месяцев 2024 года северяне оформили 6,4 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 21,8 млрд рублей. В годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось почти на треть и по количеству, и по объёму (на 27% и 28% соответственно).

«Годовые темпы прироста ипотечного кредитования замедлились до умеренных 5% после 25% годом ранее. Это связано с завершением программы безадресной льготной ипотеки и изменениями условий по другим госпрограммам, а также ростом рыночных ставок. Общий ипотечный жилищный портфель на начало ноября составил 87,5 млрд рублей. Средняя сумма ИЖК, оформленного северянами в октябре этого года, составила 3,3 млн рублей», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, общий кредитный портфель розничных кредитов (включая ипотеку) на начало ноября в Мурманской области составил 204,1 млрд рублей. Доля ИЖК в нём оставалась прежней по сравнению с началом ноября прошлого года – около 43%.

По прогнозу Банка России, в 2024 году прирост портфеля ИЖК в целом по стране составит до 15%.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».