В Мурманской области замедлился рост цен на непродовольственные товары и услуги

Годовая инфляция в Мурманской области в августе снизилась до 15,8%. На динамику цен повлияли, в частности, увеличение предложения ряда товаров и услуг, а также сдержанная потребительская активность.

«В непродовольственном сегменте особенно заметно скорректировалась стоимость товаров, которые сильно подорожали на фоне весеннего потребительского всплеска – смартфоны, телевизоры, бытовая техника, компьютеры. Помимо охлаждения спроса, они стали доступнее благодаря налаживанию механизма параллельного импорта. Из-за ограничений на экспорт увеличилось предложение пиломатериалов и нефтепродуктов на внутреннем рынке, эффект виден на ценниках – рост цен на стройматериалы и бензин замедлился», – комментирует управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в августе составил 15,6% после 15,5% в июле. Из-за перестройки логистических цепочек увеличились издержки отечественных производителей сыра и кондитерских изделий. В результате рост цен на эти группы товаров ускорился. В то же время сдерживающее воздействие на ценовую динамику оказало расширение предложения отечественных овощей и фруктов. Так, благодаря хорошему урожаю, картофель и яблоки подешевели, а снижение цен на капусту ускорилось.

Годовой темп прироста цен на услуги в регионе немного снизился и составил 10,9%. Государственные меры поддержки стимулировали рост авиарейсов на мурманском направлении. Это снизило темпы прироста цен на билеты и оказало влияние на ценовую динамику в этом сегменте.

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 5–7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.