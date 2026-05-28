Мурманская область. Арктика (16+)28.05.26 10:15

В Мурманской области заменили больше половины запланированных в 2026 году лифтов

В Мурманской области продолжается модернизация лифтового оборудования в многоквартирных домах. Так, уже заменены больше половины запланированных в 2026 году лифтов, в том числе в рамках народной программы «На Севере – жить!». Об этом сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

«В ближайшие четыре года нам предстоит выполнить колоссальный объём работ по замене лифтов. Только в этом году планируется установить 336 новых подъёмников в 195 домах Мурманской области. Контракты на проведение работ были заключены заблаговременно, поэтому сейчас уже есть первые результаты. Так, уже заменены 175 лифтов в 107 домах области в Мурманске и Кольском округе. В ещё 66 домах работы продолжаются - монтаж 120 подъёмников на разной стадии. В ближайшее время подрядчики приступят к замене оставшихся лифтов в 22 домах», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как подчеркнула глава регионального Минстроя, поскольку работы по замене лифтового оборудования сопряжены со значительными неудобствами для жителей, подрядчикам направлено требование сократить время отключения лифтов, разумеется, без ущерба для качества выполнения работ.

Напомним, в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии до февраля 2030 года в Мурманской области должно быть заменено 1429 лифтов, срок эксплуатации которых подходит к концу. Общая стоимость работ составит 5,9 млрд рублей. Выполнить такой объём одномоментно невозможно с точки зрения и финансов, и трудовых ресурсов. Поэтому работы по замене лифтов в регионе будут проходить поэтапно. В 2025 году в 132 многоквартирных домах Мурманской области было установлено 265 новых подъёмника.

 

 

