В Мурманской области заменят 58 км инженерных сетей по новой программе модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры

В нашем регионе стартовала масштабная программа модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. В ближайшие два года в регионе обновят порядка 58 км инженерных сетей, благодаря чему более качественные коммунальные услуги начнут получать свыше 7 тысяч человек.

Участниками программы стали Кольский и Кандалакшский муниципальные районы, а также город Оленегорск и ЗАТО г. Североморск.

Всего до конца следующего года в регионе реализуют 12 мероприятий, из них 6 – в сфере теплоснабжения, 4 – водоснабжения и 2 – водоотведения.

В том числе будут проведены работы по переподключению Шонгуя от существующей системы к общей, закольцованной сети водоснабжения города Мурманска. Для этого построят новый трубопровод протяжённостью свыше 14 км. Также населённый пункт подключат к системе водоотведения Кильдинстроя с дальнейшим присоединением к очистным сооружениям Молочного. Для этих целей проложат два участка напорной канализации.

В Оленегорске проведут реконструкцию водовода общей длиной 9,4 км. В ЗАТО г. Североморск выполнят модернизацию двух участков магистральных водоводов протяженностью 1,8 км. В Кандалакше реконструируют канализационный коллектор, а также участки сетей теплоснабжения.

На реализацию программы предусмотрен 1 млрд рублей, из них 617,3 млн рублей – средства федерального бюджета.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, проект программы Мурманской области был одобрен президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Оператором новой масштабной программы модернизации в регионах страны является ППК «Фонд развития территорий».

Фото: https://gov-murman.ru