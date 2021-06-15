В Мурманской области запланирован ремонт автомобильных дорог площадью более 370 тысяч квадратных метров

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заключило соглашения и предоставило субсидии 24 муниципальным образованиям для проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах местного значения. Об этом в ходе оперативного совещания доложил профильный министр Артём Гришин.

«Итого запланирован ремонт 121 улицы, это на 51 улицу больше, чем в прошлом году. По объёму работ планируется выполнить 377 тысяч кв. метров. Отдельно по административному центру работы будут выполняться на 29 улицах, объём – чуть менее 90 тысяч кв. метров», – отметил Артём Гришин.

Министр также добавил, что в 22 муниципальных образованиях подписаны 48 контрактов. По состоянию на 15 июля, завершены работы на девяти улицах в трёх муниципалитетах площадью 54 тысячи кв. м. Так, ремонт выполнен в Кандалакше на пяти объектах, в Мурмашах – на двух и в Мончегорске – один объект на двух участках.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ремонтные работы также ведутся в 11 муниципальных образованиях на 56 улицах. Общий объём их выполнения в настоящий момент составляет порядка 190 тысяч кв. метров – около 50% от общего плана. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства, ремонт завершится до 1 сентября.

«В лидерах у нас сейчас находится Мончегорск, Зеленоборский, Кильдинстрой и Кольский район. Здесь работы выполнены в целом более чем на 50%. С 15 июня к работам приступают в шести муниципальных образованиях, – подчеркнул Артём Гришин. – В части автомобильных дорог в Мурманске, на 7 объектах пройдёт капитальный ремонт, на 22 – будут выполняться ремонтные работы».