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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.24 17:00

В Мурманской области запланирован ряд торжественных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Об этом вчера в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказал министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Распоряжением губернатора Андрея Чибиса утверждена региональная программа мероприятий, приуроченных к этой памятной дате.

«В первую очередь, согласно федеральным требованиям, программа предусматривает комплексную поддержку ветеранов-блокадников, проживающих на территории Мурманской области. Это и помощь в получении медицинских услуг и прохождении диспансеризации, и предоставление мер социальной поддержки. Также запланировано проведение ряда культурных и просветительских мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о подвиге ленинградцев. Во всех муниципалитетах пройдут памятные акции, уроки мужества, выставки и концерты», – отметил глава ведомства.

Одним из торжественных мероприятий станет вручение ветеранам-блокадникам почётного знака «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» от Правительства Санкт-Петербурга, а также подарочных сертификатов «Север помнит» на покупку медицинских товаров и техники на сумму 5 тысяч рублей.

По приглашению губернатора Санкт-Петербурга с 22 по 29 января пять ветеранов из Мурманской области, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», примут участие в торжественных мероприятиях, организованных в честь памятной даты.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в завершении доклада Сергей Мякишев напомнил о действующих мерах социальной поддержки для блокадников, проживающих на территории Мурманской области. Так, все ветераны ежегодно получают единовременную денежную выплату в связи с празднованием Дня Победы. В 2024 году размер выплаты составляет 15 тысяч рублей.

Лица, отмеченные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», могут рассчитывать на федеральную ежемесячную выплату в размере 3,9 тысячи рублей. Кроме того, с мая 2022 года за счёт средств федерального бюджета, лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным инвалидами, назначается ежемесячная жилищно-коммунальная выплата, а также региональная доплата до полной компенсации расходов по квартплате.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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