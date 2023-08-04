В Мурманской области запланированы дорожные работы благодаря программе казначейских кредитов

С этого года регионы получают казначейские кредиты на опережающее финансирование крупных инфраструктурных проектов. Средства направляются в том числе на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорожно-транспортных объектов.

«Благодаря программе казначейских кредитов регионы уже сейчас получают опережающее финансирование на реализацию масштабных проектов. В 2023 году в 70 субъектов Российской Федерации будут направлены средства в объёме 120,5 млрд рублей. Это позволит ускоренными темпами проводить работы на ключевых объектах дорожной инфраструктуры», — отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, за счёт опережающего финансирования через механизм казначейских кредитов в Мурманской области в июле этого года заключены два контракта на ремонт автомобильных дорог.

Первый контракт заключён на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Пиренга-Ковдор км 3- км 68 (выборочно). Запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, общей площадью 40480 кв. метров, с нанесением разметки. Срок проведения работ 17 июля – 31 августа 2023 года, срок исполнения контракта 21 сентября текущего года.

Второй контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Кандалакша – Алакуртти –КПП «Салла», км 60+000 – км 100+000 (выборочно). В рамках исполнения контракта будут также проведены работы по ремонту дорожного покрытия на площади 145600 кв. метров с нанесением разметки. Срок проведения работ 17 августа – 17 сентября 2023года, срок исполнения контракта 6 октября текущего года.

«Росавтодором» совместно с Минфином России и Федеральным казначейством на постоянной основе организован мониторинг доведения и использования кредитных средств.

Кроме того, на сегодняшний день прорабатывается вопрос внесения изменений в перечень мероприятий опережающего финансирования, в том числе в части дополнительных предложений.

Фото: https://gov-murman.ru