В Мурманской области запланированы перерывы в вещании цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций

Мурманский областной радиотелевизионный передающий центр проводит плановую ежеквартальную телевизионную профилактику. В связи с этим в регионе запланированы перерывы в вещании цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций:

21 января — жилой район Росляково города Мурманска, с 11.00 до 17.00;

27 января — сельское поселение Тулома Кольского района, с 11.00 до 17.00.

В это время на экране будет показываться цветная настроечная таблица. В прайм-тайм — с 17 до 23 часов, когда в эфире традиционно идут самые рейтинговый передачи, перерывов не будет.

Ознакомиться с графиком перерывов в ТВ-трансляции можно на сайте ртрс. рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в мобильном приложении РТРС «Телегид» в разделе «Вещание».