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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.21 12:30

В Мурманской области запущен Цифровой туристический гид murmansk.travel

В Мурманской области запущен Цифровой туристический гид murmansk.travel, содержащий самую полную информацию о туристическом потенциале региона. Ресурс поможет северянам и гостям Кольского полуострова спланировать идеальное путешествие в зависимости от сроков, интересов и целей поездки. Платформа включает в себя региональный туристический портал и мобильное приложение для IOs и Android.

Туристический гид позволяет в удобном формате изучить подборки объектов, событий и маршрутов по различным видам туризма: гастрономическому, экологическому, промышленному, паломническому, этнографическому, познавательному и активному. На платформе уже размещено более 400 объектов, почти 200 экскурсий и 32 туроператора.

Пользователям доступен каталог отелей, ресторанов, музеев, театров, исторических и природных памятников с полной информацией об объектах, их режимах работы и мероприятий каждого района области, сможете отслеживать прогноз Северного сияния.

«Для удобства наших гостей мы реализовали маркетплейс с возможностью сразу оплачивать понравившиеся экскурсии, авиабилеты, бронировать гостиницы. И самое главное – мы будет видеть, какие участники рынка как работают и в зависимости от этого поддерживать, стимулировать, повышать качество сервиса», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, создание Цифрового туристического гида Мурманской области ‒ часть работы, направленной на продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве. Новый ресурс будет удобен как для жителей, так и для гостей Заполярья, а также даст возможность отслеживать и оперативно реагировать на отзывы о качестве сервиса.

 

 

Комментарии

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