В Мурманской области запущен конкурс на выбор подрядчика по строительству системы искусственного оснежения для кировских горнолыжников

Комитет по конкурентной политике Мурманской области разместил открытый конкурс на выбор подрядчика по строительству системы искусственного оснежения для кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

Заказчиком выступает Управление капитального строительства Мурманской области. Цена контракта составит более 164 млн рублей. Заявки принимают до 12 октября. Итоги конкурса подведут 16 октября.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, объект расположен в Мурманской области, в южной части Хибинского горного массива, на южном склоне горы Айкуайвенчорр.