В Мурманской области запущен новый цифровой сервис, который упрощает получение льгот при посещении учреждений культуры

Теперь участники специальной военной операции, многодетные семьи и другие льготные категории могут подтвердить свой статус с помощью QR-кода, сгенерированного в «личном кабинете» на портале «Госуслуги».

Для получения льготного или бесплатного билета в музей, театр, на концерт или выставку больше не нужно предоставлять пакет документов. Достаточно предъявить QR-код на входе (или в кассе) в учреждение культуры. Сервис разработан в рамках программы цифровизации социальной поддержки и направлен на повышение доступности культурных мероприятий для жителей Заполярья.

«QR-код из приложения «Госуслуги» заменяет паспорт, свидетельства о рождении детей и бумажное удостоверение. Это современный и удобный способ, который значительно упростит процедуру получения льгот для наших посетителей», — пояснили в министерстве культуры Мурманской области.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, конкретный размер льготы, перечень мероприятий и количество льготных мест определяются каждым учреждением культуры самостоятельно.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561639/#&gid=1&pid=1