В Мурманской области запущен новый маршрут железнодорожного пригородного сообщения

С сегодняшнего дня и далее еженедельно для жителей и гостей региона будет функционировать новый пригородный железнодорожный маршрут «Кандалакша - Апатиты - Выходной».

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией, реализация плана «На Севере - жить!» для нас – в приоритете, – подчеркнул заместитель губернатора региона Юрий Сердечкин. – Одно из важнейших направлений – развитие пригородного сообщения. Жители очень просили сформировать данный маршрут, чтобы сообщение между муниципальными образованиями стало быстрее и удобнее. Теперь такая возможность у них есть».

Перевозка пассажиров по новому маршруту «Кандалакша - Апатиты - Выходной» будет обслуживаться составом, состоящим из 4 вагонов. Как отмечают в областном Минтрансе, этой вместительности должно хватить для всех желающих воспользоваться новым поездом.

«В марте этого года был проведен опрос населения в Кольском и Кандалакшском районах, в городах Полярные Зори, Апатиты и Оленегорск. Мы изучили спрос на пассажирские перевозки по этому направлению, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. – По результатам опроса 84% респондентов посчитали целесообразным открытие нового пригородного железнодорожного сообщения. Изначально планировалось сделать это с 2021 года, однако мы приложили все усилия для того, чтобы сделать это уже сейчас».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, первый поезд прибыл на станцию Выходной сегодня в 12.56. По расписанию курсировать состав будет по пятницам и воскресеньям.

Добраться от станции Выходной до Мурманска можно на пригородных автобусных маршрутах № 110, № 125. Добраться из Мурманска до станции Выходной можно на пригородном маршруте № 110.