В Мурманской области запущен новый межмуниципальный автобусный маршрут

Новый межмуниципальный маршрут «Полярные Зори-Апатиты-Полярные Зори» был организован в регионе в связи с многочисленными обращениями граждан. Автобус будет ходить по маршруту дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям. Время в пути составляет около 1,5 часа.

«Маршрут запускается пока временно, перевозчиком будет оценена его рентабельность. В случае, если маршрут будет востребован у населения, его оставят, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. – Благодаря новому маршруту, студентам, которые обучаются в студенческом городке Апатиты и в городе Кировске, станет значительно удобнее добираться. Во многом благодаря инициативе студенческих групп новый маршрут и был организован».

Расписание движения установлено следующее: отправление из города Полярные Зори (остановка «Железнодорожный вокзал») в 13.40, отправление из города Апатиты (остановка «Площадь Геологов») в 15.20.

Предложения по расписанию и пути следования маршрута «Полярные Зори-Апатиты-Полярные Зори» принимают от граждан по телефону 8 (81532) 4-34-41 или по адресу электронной почты zolotov.pv@kolatomavto.ru.

«Мы предлагаем северянам воспользоваться новым маршрутом. Крайне важно, чтоб уже во время первых недель обслуживания перевозчик увидел перспективу сохранения устойчивого пассажиропотока. Согласно действующему законодательству, транспортное предприятие вправе отказаться от обслуживания маршрута, если по истечении месяца после начала перевозок маршрут останется не востребован пассажирами. Крайне важно, чтобы инициатива жителей проявила себя положительно и получила дальнейшее развитие с соответствующим увеличением количества рейсов», – подчеркнул руководитель транспортной отрасли региона.