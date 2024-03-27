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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.24 10:15

В Мурманской области запущен сервис для получения медицинских справок онлайн

С 25 марта в регионе запущен сервис заказа медицинских справок онлайн. В специальном приложении «Медицинский личный кабинет» жители Мурманской области кроме привычных сервисов записи на приём к врачу и вызова врача на дом могут увидеть свою электронную медицинскую карту, сформированные рецепты, получать результаты анализов. 

С использованием сервиса для граждан «Медицинский личный кабинет» без посещения поликлиники возможно заказать следующие виды медицинских справок:

  • медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе для занятий физической культурой;
  • справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;
  • сертификат о профилактических прививках (форма 156/у-93);
  • справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма 079/у);
  • справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма 070/у);
  • справка для абитуриентов, поступающих в учебные заведения (форма 086/у).

Теперь получить медицинскую справку можно двумя способами: в «личном кабинете» пациента сервиса «Медицинский личный кабинет» с электронной цифровой подписью или в бумажном виде по согласованию с медицинской организацией в поликлинике.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в проекте участвуют 13 медицинских организаций, подведомственных региональному Министерству здравоохранения: Мончегорская ЦРБ, Апатитско-Кировская ЦРБ, Кандалакшская ЦРБ, Кольская  ЦРБ, Ловозерская  ЦРБ, Мурманская городская детская поликлиника №1, Мурманская городская детская поликлиника №4, Мурманская городская детская поликлиника №5, Мурманская городская поликлиника №1, Мурманская городская поликлиника №2, ЦРБ ЗАТО г.Североморск,  Оленегорская ЦГБ и Печенгская ЦРБ.

Сервис «Медицинский личный кабинет» доступен по ссылке. Также можно установить приложение для операционной системы Android и ознакомиться с инструкцией по работе с сервисом.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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