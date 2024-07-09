В Мурманской области запущен социальный навигатор

В Мурманской области постоянно внедряют инициативы, направленные на социальную поддержку разных категорий граждан, в том числе, при необходимости, расширяют категории получателей. Кроме того, большое внимание уделяют удобству поиска информации. Для этого запущен новый онлайн-ресурс – «Социальный навигатор». Об этом сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

«Сервис, созданный по поручению губернатора Андрея Чибиса, позволяет подобрать меру поддержки исходя из ряда критериев: места проживания, возраста, семейного положения и других данных», – отметила Оксана Демченко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, о работе ресурса подробнее рассказал министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

Фото: https://gov-murman.ru