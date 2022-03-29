В Мурманской области запущена онлайн-продажа билетов на междугородные автобусные рейсы

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в марте текущего года проведено тестирование и запущена онлайн-продажа билетов на рейсы междугородных автобусов Мурманской области в направлении населенных пунктов: Апатиты, Верхнетуломский, Видяево, Кандалакша, Кировск, Полярные Зори, Снежногорск, Териберка, Туманный и до промежуточных остановочных пунктов по указанным направлениям (всего 71 остановочный пункт).

Билеты можно купить онлайн через интернет-сервис biletnaAvto.ru. Реализация билетов по данным направлениям также производится через сервисы электронных билетов busfor.ru, tutu.ru и Яндекс.Путешествия.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, продажа автобусных билетов производится только зарегистрированным пользователям. Также ведётся персонифицированный учёт пассажиров (заполняются данные на пассажиров) для бронирования места за конкретным пассажиром.