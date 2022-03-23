В Мурманской области запущены новые льготные микрозаймы

В Мурманской области с 22 марта стали доступны три новых льготных займа:

- микрозайм для региональных предприятий общественного питания: срок - до 3 лет, сумма – до 5 млн рублей; процентная ставка – 7% годовых;

- микрозайм для производства товаров лёгкой промышленности: срок - до 3 лет, сумма – до 5 млн рублей; процентная ставка – 7% годовых;

- микрозайм для рефинансирования банковских кредитов в связи с повышением ключевой ставки Банка России: срок – до 3 лет, сумма – до 3 млн рублей; процентная ставка – 7% годовых.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, узнать подробности можно, обратившись в «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» по телефону (8152) 41-11-22 (доб. 1) или на «горячую линию» для предпринимателей по номеру (8152) 994-310 (доб. 210) с 10.00 до 17.00 каждый будний день.