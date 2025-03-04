В Мурманской области запускается новый комплексный социальный проект «На Севере – малыш»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» запускается новый губернаторский комплексный социальный проект «На Севере – малыш». Об этом вчера в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что главная задача проекта – укрепление традиционных семейных ценностей, поддержка репродуктивного здоровья и создание комфортных условий для планирования и сопровождения семьи.

«Проект включает в себя множество инициатив, охватывающих различные аспекты жизни семей, от здоровья до социальной и материальной поддержки», – подчеркнул Андрей Чибис.

Одним из ключевых направлений проекта является забота о репродуктивном здоровье населения.

«Для семей, которые заключили брак, будет доступен «Сертификат молодожёнов», который будет включать комплексное обследование репродуктивного здоровья, консультации врачей и психологов, скрининговые программы. Это будет не просто сертификат, а «зелёный свет» в медучреждениях. Коллеги, важно, чтобы он по-настоящему работал, чтобы молодожёны получали этот документ быстро, чтобы молодые люди могли качественно проверить своё здоровье. Для мам продолжим собирать и выдавать «Родовую сумку», а для малышей – новые подарки для новорожденных. Также с апреля планируем превратить «СОПКИ.СЕМЬЯ» в центр поддержки семьи, где будут проходить тематические дни по вопросам здорового образа жизни, образования детей, социальной защиты», – рассказал губернатор.

Ещё одно направление – ремонт женских консультаций.

«В первую очередь это Мурманская городская поликлиника, Кандалакшская ЦРБ, Печенгская больница. Кроме того, будет создан Единый центр планированной семьи, где будут собраны лучшие специалисты и передовое оборудование на базе Перинатального центра с удобным графиком работы, мультидисциплинарным подходом и режимом «одного окна» для всех анализов и сопровождения весь период наблюдения. Важно отметить, что базовые анализы также можно будет сдавать по месту жительства, - сказал глава региона. - Подчеркну, те женские консультации, которые сегодня работают, надо внимательно посмотреть, и там, где необходимо, сделать ремонт – привести их в порядок».

Губернатор Андрей Чибис отметил, что приоритетным направлением является и поддержка молодых семей.

«Мы уже запустили в Мурманской области 10 круглосуточных групп и 10 ясельных групп для малышей с двух месяцев. Также в 2025 году сделаем особый акцент на поддержку студенческих семей. Будет запущен пилотный проект «Детский сад в колледже» на базе Мурманского медицинского колледжа, а Мурманский арктический университет примет участие в федеральной программе «Помоги маме учиться», которая также подразумевает создание на базе вуза групп кратковременного пребывания детей и комнаты матери и ребёнка. Для удобства на портале «Наш Север» будет создана семейная страница и собрана вся информация о ресурсах и возможностях поддержки», – сообщил Андрей Чибис.

В заседании принимал участие спикер областной Думы Сергей Дубовой.

– Проект комплексный, содержит ключевые направления поддержки, в том числе совершенно новые виды помощи, которые будут запущены в апреле этого года, – отметил Сергей Дубовой, комментируя итоги совещания. – Основная цель – максимальное внимание к детям, подросткам, студенческим семьям, будущим родителям. В частности, обращают внимание нововведения, такие как сертификат молодожёнов, в который входят бесплатные обследования, консультации врачей и психологов для пар, планирующих детей, или единый центр планирования семьи на базе Перинатального центра, в котором можно сдать все анализы, получить рекомендации врачей и медицинское сопровождение в режиме «одного окна». Дети – наше будущее и здесь необходимо очень ответственно и внимательно подходить к вопросам здоровья будущих родителей и малышей, также как и к мотивации северян, стать родителями.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, координировать проект будет специалист Министерства труда и социального развития Мурманской области Эллина Харлан, курировать – заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/