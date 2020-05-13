В Мурманской области запускается программа регулярного тестирования работников розничных торговых сетей

Работники розничных торговых сетей Мурманской области будут регулярно проходить обязательное тестирование на коронавирус. Правительством Мурманской области совместно с представителями крупных продуктовых магазинов ведется работа по составлению графиков приёма анализов на COVID-19.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и обеспечение безопасности сотрудников и покупателей обсудили сегодня на селекторном совещании под председательством губернатора Андрея Чибиса. Открывая встречу, глава региона обратил особое внимание на необходимость обязательного использования средств индивидуальной защиты в период выхода из режима ограничений. Кассиры и работники супермаркетов – мест массового присутствия людей – должны быть в полной мере обеспечены перчатками, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

«Сняв режим самоизоляции, мы запускаем дополнительные меры предосторожности, чтобы защитить людей от инфицирования. Конечно, основные объекты, куда ходят люди за продуктами, – торговые сети. Работники магазинов в обязательном порядке должны носить перчатки и правильно надевать маски, вовремя их менять. Убедительно прошу, коллеги, следить за соблюдением этих правил. Напомню, 70% жителей области, заболевших коронавирусом, не имеют никаких симптомов», – сказал губернатор.

По итогам рабочего совещания достигнуты договоренности о проведении обязательного тестирования на коронавирус работников крупных торговых сетей региона. В первую очередь речь идёт о кассирах. Планируется, что тест на COVID-19 сдадут порядка пяти тысяч человек. Губернатором поставлена задача – в ближайшие дни сформировать график приёма анализов.

«В регионе запускается программа регулярного тестирования работников розничных торговых сетей. Такие меры позволят нам заблаговременно выявлять носителей вируса, даже если у них нет признаков заболевания, вовремя изолировать и минимизировать контакты с покупателями», – в завершении рабочей встречи отметил глава региона.

Кроме того, в муниципалитетах области будет проводиться дополнительная разъяснительная работа с гражданами о соблюдении масочного режима, введенного на территории региона с 12 мая, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.