В Мурманской области запускаются ещё три направления движения медицинских шаттлов

В рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» для получения консультаций врачей, прохождения диагностических исследований, а также планового поступления на госпитализацию, для жителей Мончегорска, Ковдора и Коашвы будут запущены медицинские шаттлы по трём новым направлениям: Ковдор – Мурманск, Коашва – Кировск и Мончегорск – Мурманск. Маршруты будут обслуживать микроавтобусы на 18 посадочных мест.

С 20 марта запускаются медицинские шаттлы:

Ковдор – Мурманск – Ковдор: отправление из Ковдора по средам в 6.00 от ул. Кошица, 11 (со стороны подъезда автомобилей скорой медицинской помощи); из Мурманска: ул. Павлова, 6 - в 16.00;

Коашва – Кировск – Коашва: каждую третью среду месяца отправление от ФАПа Коашвы в 9.00; из Кировска - в 13.00 от просп. Ленина, 28.

С 22 марта будет работать шаттл Мончегорск – Мурманск – Мончегорск. Каждую пятницу отправление в 8.00 от Мончегорской ЦРБ на ул. Металлургов, 35а; из Мурманска от ул. Павлова, 6 - в 16.00.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, специально выделенные трансферы функционируют для пациентов по предварительной записи на консультацию врача или необходимое обследование.

Фото: https://gov-murman.ru