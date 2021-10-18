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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.21 09:00

В Мурманской области запустили первую в России зону «AirPON»

«Ростелеком» и Huawei первые в России запустили инновационное решение по упрощённой схеме прокладки оптического волокна в малочисленные населённые пункты. Пилотной территорией стало садовое некоммерческое товарищество «Юркино» Мурманской области.

«Наш регион занимает второе место по Северо-Западу по уровню цифровизации. И то, что именно наша площадка выбрана местом внедрения первой в России технологии совместно с «Huawei» для ускоренного подключения к интернету частных домовладений, подтверждает вектор развития Мурманской области, – отметил губернатор Андрей Чибис. – И я благодарю Ростелеком за сотрудничество в обеспечении надёжной связи, особенно в наших отдалённых поселениях. Так, в прошлом году проведено уже более 120 км кабеля в Териберку. И эту работу будем системно продолжать, чтобы у каждого жителя Мурманской области был качественный доступ к интернету».

16 октября в Центре управления регионом состоялись презентация инновационной технологии «AirPON» с участием представителей компаний «Ростелеком» и Huawei и телемост с жителями СНТ «Юркино», которые поделились впечатлениями от появившегося в посёлке скоростного интернета.

Технология «AirPON» отличается от других решений компактностью, минимальным временем монтажа и подключения, возможностью размещения оборудования на улице без аренды помещений, большим охватом территории и надёжностью в суровых климатических условиях Заполярья.

«Населённых пунктов, остающихся без хорошего доступа в интернет, на карте России до сих пор много. Власти страны и бизнес постоянно ищут пути ускорения цифровизации территорий. В свете этого очень вовремя появилась технология «AirPON», и мы с радостью согласились реализовать её вместе с компанией «Huawei», которая сделала очень качественное оборудование. Уверен, что оно зарекомендует себя в таких жёстких климатических условиях, как в Заполярье, и его можно будет смело использовать на территории всей нашей страны», – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Кроме того, технология позволяет жителям получать высокоскоростной доступ в интернет на скорости до 10 Гбит/с и пользоваться широким спектром самых современных цифровых сервисов, в том числе связанных с обеспечением безопасности жилища, дистанционным образованием и здравоохранением, организацией досуга и развлечений. Качественный интернет также обеспечивает доступ к государственным услугам в электронном виде дистанционно в режиме 24/7.

«Если говорить про сухую статистику, то в нашем регионе 81% населения каждый день так или иначе пользуется интернетом. У нас достаточно хороший уровень его доступности – это 85% домохозяйств. Но, естественно, есть и малые, и удалённые населённые пункты, где такой возможности пока нет. И вот в начале прошлого года в Териберку интернет был проведён таким классическим способом, а уже сейчас коллеги из Ростелекома, компания Huawei пришли в наш регион, и это первая точка в России, где получилось сделать интернет гораздо быстрее, с наименьшими затратами с помощью технологии «AirPON», – прокомментировала заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам представителей компании Huawei, быстрое подключение к интернету с помощью технологии «AirPON» достигается применением разработанного решения «Digital Quick ODN». Так, при строительстве оптической распределительной сети вместо сварки, применяемой в традиционной технологии PON, используется механическое соединение оптических волокон с помощью разъёмных соединений, что в разы снижает время, требуемое на монтаж, и исключает необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов.

«Мы как глобальный поставщик оборудования очень заинтересованы в том, чтобы такие проекты по внедрению высокоскоростного доступа в интернет «AirPON» были применены не только в жарком климате, но и в суровых условиях – таких, как в Заполярье, в частности в Мурманской области, где сегодня это запущено в пилотном режиме», – сказал директор отдела по работе с ПАО «Ростелеком» компании «Huawei» Дмитрий Трикоз.

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