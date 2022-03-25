В Мурманской области запустят новую меру поддержки для развития придорожного сервиса

В ближайшее время прогнозируется значительное превышение спроса на отдых в России над предложением. Именно поэтому на федеральном и региональном уровнях разработаны и приняты меры по поддержке сферы туризма. Об этом 24 марта на заседании регионального правительства доложила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«Правительство России поддержало введение на 5 лет нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года, – отметила заместитель губернатора. – Эта мера особенно актуальна для нашего региона, так как новые объекты строятся и вводятся в Териберке, Кировске, Кандалакше и других муниципалитетах».

В Мурманской области планируют запустить новую региональную финансовую меру поддержки развития придорожного сервиса – конкурс на предоставление субсидий. На сегодняшний день постановление с порядком находится в разработке, в том числе с учётом опыта иных регионов по развитию автотуризма и придорожного сервиса.

«Планируем, что размер субсидий будет до 5 млн рублей, а число поддержанных проектов составит не менее 10. Основными критериями станут: основной ОКВЭД туристический (79,55), наличие санитарной зоны с установленными требованиями, наличие обустроенной общественной зоны для отдыха и местоположение объекта не более чем 5 км от автодороги», – анонсировала Ольга Кузнецова.

В части грантовой поддержки предпринимателям доступны следующие федеральные меры, включенные в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»:

- Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма (средняя сумма гранта до 3 млн руб.);

- Поддержка общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (средняя сумма гранта до 3,5 млн руб.);

- Поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (средняя сумма гранта до 8,3 млн руб.).

«Комитет по туризму Мурманской области провёл предварительный сбор заявок от субъектов туриндустрии региона на участие в федеральных мерах поддержки. На сегодняшний день поступило 47 заявок на общую сумму более 507 млн рублей», – отметила заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе доклада Ольга Кузнецова также напомнила, что актуальным и востребованным среди жителей страны остается туристический кешбэк. Новый этап продаж продлится до 30 апреля 2022 года. Отправиться в поездку можно с 15 марта по 30 июня 2022 включительно, в круиз – с момента открытия навигации по 30 июня.

«В программе от региона участвуют 17 отелей. Представлено более 40 предложений по Кольскому полуострову. До конца апреля еще можно покататься на горных лыжах, например, в Хибинах. Отправиться в культурно-познавательные поездки по историческим поморским селам Терского берега. Интересные направления для активного отдыха на природе – полуострова Рыбачий и Средний, Хибины и Ловозерские тундры», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/