В Мурманской области заработает пакет федеральных мер поддержки граждан и бизнеса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сегодня начал традиционное оперативное совещание в региональном правительстве с сообщения о реализации на территории региона дополнительных федеральных мер социальной и экономической поддержки. Глава региона подчеркнул, что на сегодняшний день важнейшей задачей становится поддержание экономической стабильности в условиях санкций.

«Всю прошлую неделю и на уровне федерального правительства, и на уровне области проводились встречи с различными отраслями, чтобы определить меры поддержки, направленные на обеспечение работоспособности экономики и её развитие», – отметил Андрей Чибис.

В Мурманской области в полной мере заработают все дополнительные инструменты, о которых заявил Президент Российской Федерации.

Прежде всего, это социальная поддержка семей с невысоким доходом. С мая для таких семей размер выплаты на одного ребенка от 8 до 16 лет составит 50%, 75% или 100% от величины регионального прожиточного минимума на детей, в зависимости от уровня дохода.

Большой блок мер принят федеральным правительством в целях поддержки бизнеса. Так, до конца 2022 года отменены проверки предприятий малого и среднего бизнеса и IT-компаний. До 30 сентября 2022 года вводятся кредитные каникулы с возможным их продлением. Упрощается процедура закупки лекарств и медицинских изделий, а также в целом порядок государственных закупок.

«Те новые инструменты, которые введены в сфере госзакупок, должны позволить нам сделать так, чтобы не сорвать запланированные на территории Мурманской области проекты и стройки с учётом меняющейся конъюнктуры и цен на стройматериалы», – пояснил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также отметил, что региональная власть во взаимодействии с ФАС и прокуратурой внимательно следит за ценами на социально значимые товары в Мурманской области.

«Мы об этом говорили в понедельник с руководством торговых сетей. Прошу обращать на это особое внимание, прежде всего, коллег из муниципалитетов. Следить, в том числе, за небольшими несетевыми точками торговли, чтобы там не было необоснованного завышения цен, в первую очередь, на продукты питания», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442160/