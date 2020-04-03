В Мурманской области заработал второй номер «горячей линии» по COVID-19: звонки бесплатны по всей России с любых устройств

По просьбе жителей региона в Мурманской области заработал второй круглосуточный номер «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции. Звонки на 8 800-222-51-00 можно совершать бесплатно с любых устройств по территории России.

По телефону «горячей линии» можно сообщить о прибытии из другой страны, получить ответы на любые вопросы у специалиста, а также в автоматическом режиме прослушать актуальную информацию, связанную с коронавирусной инфекцией. Предприниматели Мурманской области также могут обратиться на «горячую линию» с вопросами ведения бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом – для этого необходимо в тональном режиме выбрать цифру 4.

Кроме того, «горячая линия» продолжает работать по номеру (8152) 39-99-99. Звонки также принимаются круглосуточно.