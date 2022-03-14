В Мурманской области заработала бесконтактная оплата проезда картой «Мир» с помощью гаджетов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области извещает пассажиров общественного транспорта о том, что появилась возможность оплаты проезда NFC-устройствами с помощью отечественных платёжных систем – «МирPay» или «СберPay». Для этого достаточно скачать соответствующее приложение.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, тем не менее пассажирам рекомендуется иметь при себе физическую бесконтактную банковскую карту или наличные денежные средства. Альтернативным способом оплаты также является «Карта51» с тарифом «Электронный кошелёк».