В Мурманской области заработала «горячая линия» по вопросам оказания медицинской помощи населению

«Горячая линия» работает ежедневно (с понедельника по пятницу) - с 9.00 до 18.00 по телефону (8152) 486-116.

По вопросам льготного лекарственного обеспечения населения Мурманской области можно обращаться ежедневно (с понедельника по пятницу) - с 10.00 до 13.00 по телефону (8152) 486-125.

По вопросам обезболивания, назначения и выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов круглосуточный прием обращений граждан по телефону диспетчерской службы (8152) 560-185.

По вопросам отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов аптечными организациями – Попова Лариса Петровна, телефон (8152) 486 – 164.