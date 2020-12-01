В Мурманской области заработала комиссия по установлению необходимости капремонта МКД

В Мурманской области заработала комиссия по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов (МКД). Соответствующий приказ о создании коллегиального органа был подписан вице-губернатором – министром строительства Мурманской области Владиславом Сандурским.

«Прежде программу капремонтов многоквартирных домов формировал и утверждал муниципалитет на основе данных, которые ему предоставляли управляющие организации. В настоящее время в министерстве строительства Мурманской области для повышения качества формирования краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта создана и комиссия, уполномоченная рассматривать вопросы, связанные с актуализацией краткосрочной программы. В том числе по заявлениям лиц, отвечающих за содержание общего имущества в многоквартирных домах», – отметил Владислав Сандурский.

В состав комиссии входят представители министерства строительства Мурманской области, государственной жилищной инспекции и регионального Фонда капитального ремонта. В созданный орган с инициативой об установлении необходимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома могут обратиться органы местного самоуправления или государственного жилищного надзора, а также управляющие компании, ТСЖ и собственники помещений. К письменному заявлению должны быть приложены сведения о МКД, планируемый перечень работ, экспертиза по установлению износа конструктива и документы, содержащие информацию о техническом состоянии здания. После детального изучения предоставленной информации и визуального осмотра многоквартирного дома комиссия выносит решение. Если капитальный ремонт необходим, то при наличии средств многоквартирный дом включают в краткосрочный план.

Как сообщает региональное Министерство строительства, комиссия уже рассмотрела несколько заявлений и приняла решение о необходимости проведения капитального ремонта домов в Кандалакше, военном городке под Оленегорском и Мурманске.