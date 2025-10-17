В Мурманской области заработала служба поддержки для родителей «Ты не одна»Мурманский областной краеведческий музей отметит 99-летие Днём открытых дверей
В Мурманской области заработала служба поддержки для родителей «Ты не одна»

В рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш» в регионе начала работу служба социальных помощников «Ты не одна». Обратиться за помощью можно через чат-бот «Жизнь в руках» в телеграме, нажав кнопку «Помощник». 

После отправки обращения через кнопку «Помощник» специалисты связываются с обратившимся, уточняют, какая помощь нужна, и в зависимости от ситуации и потребностей оказывают разовую поддержку или назначают социального куратора. Куратор помогает самостоятельно, или направляет волонтёра.

Социальные кураторы оказывают поддержку в решении различных вопросов: консультации психолога или юриста, помощь с покупками, уход за новорожденным. Волонтеры могут также помочь с бытовыми задачами — сходить в поликлинику, погулять с собакой, доставить необходимые вещи. Оператором службы «Ты не одна» стала региональная общественная организация «В защиту жизни». 

Хотя в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш» помощь анонсирована для одиноких родителей с детьми до 1 года, региональная общественная организация «В защиту жизни» готова помочь всем, кто оказался в трудной ситуации.

С момента запуска сервиса 37 жительниц региона уже обратились за помощью через кнопку «Помощник». Среди обращений — запросы на социальное сопровождение, психологическую и юридическую помощь, вопросы по выплатам и оформлению пособий.

Одна из историй помощи связана с жительницей Печенгского округа, которая оказалась в сложной ситуации на позднем сроке беременности с маленьким ребёнком. Через чат-бот она обратилась в службу «Ты не одна», где ей назначили куратора, предоставили психологическую помощь и место в кризисном центре «Дом для мамы». После родов команда встретила женщину из роддома и помогла со всем необходимым для ухода за новорожденным.

Сейчас у женщины и её детей всё хорошо: старший ребёнок посещает детский сад, младший развивается по возрасту. Мама знает, что в случае необходимости может снова обратиться за помощью в службу «Ты не одна» через кнопку «Помощник» в чат-боте «Жизнь в руках» или воспользоваться другими существующими там функциями.

Также, например, чат-бот помогает будущим и состоявшимся родителям получить информацию о мерах поддержки, о том, как спланировать беременность, записаться в «Школу будущих родителей» и связаться с профильными организациями. За время его работы такой возможностью воспользовались более 2 тысяч человек.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555286/#&gid=1&pid=1

