В Мурманской области зарегистрирован 116 резидент АЗ РФ

Статус резидента Арктической зоны и пакет преференций получил проект компании «Феникс-Центр» из Мурманской области. Инвестор планирует построить в Мурманске два комплекса апартаментов. Проект является значимым для развития коммерческого сектора жилья для сдачи в аренду.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, проект планируется реализовать до 2026 года. Согласно бизнес-плану, инвестиции в строительство составят более 30 миллионов рублей.

«Напомню, всего в Мурманской области статус резидента Арктической зоны получили 116 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые инвестируют более 142,7 миллиарда рублей. Подавать документы и решать возникающие при реализации проектов вопросы предпринимателям помогают специалисты Управляющей компании «Столица Арктики», - отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.