В Мурманской области зарегистрирован новый резидент АЗ РФ

Предприятие по техническим испытаниям, ремонту и обслуживанию оборудования для водного транспорта построит в Мурманске новый резидент Арктической зоны РФ. Статус и преференции получило ООО «Порт-Сервис норд».

«Инвестор планирует вложить в проект более 50 миллионов рублей и создать 9 новых рабочих мест. Проект будет реализован в 2024 году. Предприятие важно для региона – в том числе, потому что в новом комплексе будет осуществляться технические испытания аварийно-спасательного оборудования», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, всего в Мурманской области статус резидента АЗ РФ получили 115 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые инвестируют в проекты более 142,6 миллиарда рублей и создадут 4639 рабочих мест.

Получить государственную поддержку бизнеса в Арктической зоне может проект стоимостью от 1 миллиона рублей. Ознакомиться с условиями получения статуса резидента АЗ РФ и подать заявку можно на официальном сайте.