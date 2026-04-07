В Мурманской области зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы»
Мурманская область. Арктика (16+)07.04.26 16:00

В Мурманской области зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы»

В Мурманской области зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы». Площадки акции будут открыты в Мурманском арктическом университете, школах, колледжах, Фонде «Защитники Отечества», учреждениях культуры, медицинских учреждениях, воинских частях, подразделениях Росгвардии, МВД, МЧС, а также в знаковых исторических местах.

«Диктант Победы» – это самая масштабная акция партийного проекта «Историческая память» и народной программы. Мы активно работаем над расширением сети площадок для участия в тестировании. Об этом договорились на первом заседании оргкомитета по подготовке к мероприятию. Важно, что с каждым годом число участников акции растёт, – это свидетельствует о высокой общественной значимости проекта», – прокомментировал первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

Принять участие в акции «Диктант Победы» может любой желающий как очно, так и онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф.

Напомним, для подготовки к написанию диктанта в областной научной библиотеке работает открытая просветительская площадка. 8 апреля состоится очередная лекция на тему «Память о Победе в памятниках и мемориалах». Готовиться к историческому тестированию жители области могут и с помощью специально разработанной нейросети. Цифровой помощник под названием «Наша правда» запущен на официальном сайте акции. Международное историческое тестирование состоится 24 апреля.

 

 

Фото (пресс-служба партии «Единая Россия»): https://gov-murman.ru/info/news/565200/#&gid=1&pid=1

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
