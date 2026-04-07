В Мурманской области зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы». Площадки акции будут открыты в Мурманском арктическом университете, школах, колледжах, Фонде «Защитники Отечества», учреждениях культуры, медицинских учреждениях, воинских частях, подразделениях Росгвардии, МВД, МЧС, а также в знаковых исторических местах.

«Диктант Победы» – это самая масштабная акция партийного проекта «Историческая память» и народной программы. Мы активно работаем над расширением сети площадок для участия в тестировании. Об этом договорились на первом заседании оргкомитета по подготовке к мероприятию. Важно, что с каждым годом число участников акции растёт, – это свидетельствует о высокой общественной значимости проекта», – прокомментировал первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

Принять участие в акции «Диктант Победы» может любой желающий как очно, так и онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф.

Напомним, для подготовки к написанию диктанта в областной научной библиотеке работает открытая просветительская площадка. 8 апреля состоится очередная лекция на тему «Память о Победе в памятниках и мемориалах». Готовиться к историческому тестированию жители области могут и с помощью специально разработанной нейросети. Цифровой помощник под названием «Наша правда» запущен на официальном сайте акции. Международное историческое тестирование состоится 24 апреля.

