В Мурманской области зарегистрировано 24 случая заболеваемости COVID-19

В Мурманской области на второй календарной неделе нового года (с 5 по 11 января) продолжается регистрация лиц, заболевших острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ).

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, за этот период зарегистрировано 1798 случаев заболеваний ОРВИ, в т.ч. гриппа; доля детского населения составляет 30,4%, из которых дети 3-6 лет составляют 32,4% и школьники – 35,4%.

В структуре респираторных вирусов выделены как вирусы гриппа, так и возбудители негриппозной этиологии. В структуре вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2).

Заболеваемость COVID-19 составила 3,7 на 100,0 тысяч населения, всего за неделю зарегистрировано 24 случая.

Специалисты ведомства рекомендуют северянам по возможности ограничить посещение мест массового скопления людей, избегать самолечения при появлении симптомов ОРВИ.