Минэкономразвития России актуализировало данные по деятельности социальных предпринимателей в экономике в целом и в региональном разрезе.

На январь 2024 года в России зарегистрировано почти 11 тысяч социальных предприятий. В Мурманской области зарегистрировано 61 социальное предприятие.

«Важно отметить, что социальный бизнес устойчив к кризисам: около 80% компаний развивают свой бизнес более трех лет. Высокая выживаемость стала возможной в том числе благодаря инструментам поддержки – это льготные займы, гранты, имущественная поддержка, налоговые преференции», – отметила замглавы Минэкономразвития РФ.

В России действует ряд мер поддержки для социальных предприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Так, социальный бизнес может получить грант в размере до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса (до 1 млн рублей – для Арктической зоны, в которую входит также Мурманская область). В регионах действуют налоговые льготы для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения. В Мурманской области налоговые ставки снижены до минимальных для всех предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории региона.

В рамках имущественной поддержки компании могут арендовать на льготной основе офисные помещения в центрах «Мой бизнес». Ежегодно для социальных предпринимателей проводится конкурс «Мой добрый бизнес», организатором которого является Минэкономразвития РФ. Оператором выступает Государственный университет управления. В Мурманской области поддержка социального предпринимательства является важным аспектом развития региональной экономики, в том числе посредством предоставления субсидии из областного бюджета субъектам предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность.

Её целью является возмещение затрат бизнесу, осуществляющему деятельность, направленную на решение социальных проблем или занимающихся трудоустройством граждан, из незащищенных слоев населения (люди с ограниченными возможностями здоровья, осужденные, многодетные матери и т.д.).

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, такая категория предпринимателей может возместить достаточно широкий перечень затрат, включая аренду помещений, коммунальные платежи, закуп сырья и материалов и пр.