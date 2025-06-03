В Мурманской области зарегистрированы 170 профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков

В Мурманской области прошёл очередной квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Из 17 претендентов, подавших необходимые документы, девять человек успешно подтвердили свою квалификацию и теперь официально внесены в Единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Всего на сегодняшний день в реестре зарегистрированы 170 специалистов.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, аттестация гидов является обязательным условием осуществления профессиональной деятельности. Планируя поездку в Мурманскую область и выбор квалифицированного гида, туристы имеют возможность самостоятельно убедиться в наличии аттестации специалиста на сайте Единого федерального реестра экскурсоводов и на официальном ресурсе комитета по туризму Мурманской области. Это гарантирует высокий уровень сервиса и качество предоставляемых услуг, а значит, позволит путешественникам получить самые яркие впечатления от посещения региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547805/#&gid=1&pid=1