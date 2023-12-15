В Мурманской области зарегистрированы первые 4 арктических ипотеки

Региональный Росреестр провёл государственную регистрацию прав на первые четыре жилых помещения, приобретённых молодыми семьями с использованием средств «Арктической ипотеки» на вторичном рынке на территории Кольского Заполярья. Квартиры расположены в моногородах Мончегорск, Кировск и Заполярный.

«Реализации приоритетных проектов и программ, направленных на улучшение качества жизни граждан, всегда уделяется особое внимание. Документы на регистрацию перехода права собственности были направлены с использованием информационных технологий взаимодействия с кредитной организацией – банк «ВТБ». Учётно-регистрационные действия проведены в течение одного рабочего дня», - сообщила и.о. руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, государственный проект льготного жилищного кредитования «Арктическая ипотека» реализуется в Мурманской области по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. Срок действия программы рассчитан до конца 2030 года.

Подробнее об условиях проекта на сайте правительства Мурманской области: https://gov-murman.ru/info/news/505358/.