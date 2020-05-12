В Мурманской области защитные маски можно получить бесплатно
С введением «масочного режима» на территории региона с 12 мая организована работа по раздаче защитных масок. В течение недели их можно получить бесплатно во всех районах области в общественных приёмных партии «Единая Россия» или на пикете волонтёров.
Точки выдачи масок будут работать с 9 до 12 и с 17 до 19 часов.
Проект реализуется по инициативе губернатора, секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Чибиса при помощи волонтёрского центра «Единой России».
Адреса точек распространения защитных масок:
г.Мурманск:
просп.Ленина, 88 (общественная приёмная партии «Единая Россия»);
просп. Ленина, 32 (ТРК «Мурманск Молл»);
ул. Рогозерская, 4 (ТРК Plazma);
ул. Ленинградская, 20/3 (ТЦ «Волна»);
ул. Мира, 6 (магазин «Евророс»);
ул. Героев Рыбачьего, 51, ТЦ «Флагман»;
просп. Героев-североморцев, 49 (магазин «Пятёрочка»);
ул. Шевченко, 34 (гипермаркет «Лента»);
просп. Кольский, 51/8 (гипермаркет «Твой»);
ул. Радищева, 2 (гипермаркет «Лента»);
ул. Лобова, 40 (магазин «Евророс»);
ул. Невского, 81 (магазин «Сити Гурмэ»);
ул. Аскольдовцев, 28 (магазин «Сити Гурмэ»);
ул. Баумана, 33 (гипермаркет «Твой»);
ул. Орликовой, 15 (магазин «Магнит», ТЦ «Старт»);
г.Снежногорск, ул. Стеблина, 14 (общественная приемная партии «Единая Россия»);
г.Полярный, ул. Героев Тумана, 7 (магазин «Яблочко»);
г.Гаджиево, пл. Матушкина (ДОФ);
г.Апатиты:
ул. Ленина, 8 (общественная приёмная партии «Единая Россия»);
ул. Ленина, 5 (магазин «Евророс»);
ЗАТО Видяево:
ул. Центральная, 6 (общественная приемная партии «Единая Россия»);
ул. Центральная, 13 (магазин «Пятерочка»);
ЗАТО г.Заозерск:
ул. Ленинского Комсомола, 16 (общественная приёмная партии «Единая Россия»);
ул. Колышкина, дом 7 (магазин «Пятерочка» и «Дикси»);
гп.Зеленоборский, ул. Магистральная, 92а;
с.Алакуртти, ул. Кузнецова, 13 (универсам «Военторг»);
снп.Зареченск, ул. Кумская, 2 (администрация);
г.Кандалакша:
ул. 50 лет Октября, 8 (общественная приёмная партии «Единая Россия»);
Центральная площадь, Привокзальная площадь;
Кировская аллея, 1а (Дворец культуры, центр микрорайона Нива);
г.Кировск:
ул. Хибиногорская, 30 (общественная приемная партии «Единая Россия»);
ул. Кондрикова, 21 (магазин «Магнит»);
ул. Олимпийская, 11 (магазин «Евророс»);
г.Ковдор:
ул. Чехова, 4 (общественная приёмная партии «Единая Россия»);
ул. Чехова, 1 (магазин «Яблочко»);
ул. Кошица, 11а (ТЦ «Пирамида»);
г.Кола:
просп. Защитников Заполярья, 7 (общественная приёмная партии «Единая Россия»);
просп. Советский, 50 (администрация);
пгт.Мурмаши, ул. Советская, 4 (магазин «Евророс»);
пгт.Молочный, ул. Молодежная, 12 (магазин «7 дней»);
пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 1 (магазин «Дикси»);
пгт.Верхнетуломский, ул. Лесная , 1 (магазин «Водопад»);
п.Туманный, ул. Энергетиков, 2а (администрация);
п.Междуречье, ул. Строительная, 4а (Междуреченский СДК);
с.Териберка, ул.Пионерская, 7 (администрация);
п.Пушной, ул. Центральная, 8 (администрация);
сп.Тулома, ул. Мира, 13 (магазин «Пятерочка»);
с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30 (администрация );
с.Ловозеро, ул. Советская, 10
пгт.Ревда, ул. Победы, 29 (администрация);
г.Мончегорск:
ул. Ленина, 9 (общественная приемная партии «Единая Россия»);
площадь Революции;
просп. Ленина, 8 (гипермаркет «Магнит»);
г.Оленегорск:
Ленинградский проспект, 7 (общественная приемная партии «Единая Россия»);
Ленинградский проспект, 5 (магазин «Евророс»);
ул. Бардина, 27 (магазин «Пятерочка»);
пгт.Никель, ул. Победы, 2 (общественная приемная партии «Единая Россия»);
г.Печенга, Печенгское шоссе, 3 (здание администрации);
г.Заполярный, ул. Мира, 9 (здание администрации);
п.Корзуново, ул. Печенгская, 25 (здание администрации);
г.Полярные Зори:
ул. Сивко, 3 (администрация);
ул. Строителей, 1 (ТЦ «Купец»);
ЗАТО г.Североморск:
ул. Сафонова, 13 (общественная приемная партии «Единая Россия»);
ул. Советская, 10 (магазин «Евророс»);
ул. Гвардейская, 24 (ТЦ «Авиатор»);
Североморск-3, ул. Тимура Апакидзе, 2 (администрация);
пгт.Умба:
ул. Победы, 41 (администрация);
ул. Дзержинского, 63 (магазин «Дикси»).