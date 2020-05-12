В Мурманской области защитные маски можно получить бесплатно

С введением «масочного режима» на территории региона с 12 мая организована работа по раздаче защитных масок. В течение недели их можно получить бесплатно во всех районах области в общественных приёмных партии «Единая Россия» или на пикете волонтёров.

Точки выдачи масок будут работать с 9 до 12 и с 17 до 19 часов.

Проект реализуется по инициативе губернатора, секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Чибиса при помощи волонтёрского центра «Единой России».

Адреса точек распространения защитных масок:

г.Мурманск:

просп.Ленина, 88 (общественная приёмная партии «Единая Россия»);

просп. Ленина, 32 (ТРК «Мурманск Молл»);

ул. Рогозерская, 4 (ТРК Plazma);

ул. Ленинградская, 20/3 (ТЦ «Волна»);

ул. Мира, 6 (магазин «Евророс»);

ул. Героев Рыбачьего, 51, ТЦ «Флагман»;

просп. Героев-североморцев, 49 (магазин «Пятёрочка»);

ул. Шевченко, 34 (гипермаркет «Лента»);

просп. Кольский, 51/8 (гипермаркет «Твой»);

ул. Радищева, 2 (гипермаркет «Лента»);

ул. Лобова, 40 (магазин «Евророс»);

ул. Невского, 81 (магазин «Сити Гурмэ»);

ул. Аскольдовцев, 28 (магазин «Сити Гурмэ»);

ул. Баумана, 33 (гипермаркет «Твой»);

ул. Орликовой, 15 (магазин «Магнит», ТЦ «Старт»);

г.Снежногорск, ул. Стеблина, 14 (общественная приемная партии «Единая Россия»);

г.Полярный, ул. Героев Тумана, 7 (магазин «Яблочко»);

г.Гаджиево, пл. Матушкина (ДОФ);

г.Апатиты:

ул. Ленина, 8 (общественная приёмная партии «Единая Россия»);

ул. Ленина, 5 (магазин «Евророс»);

ЗАТО Видяево:

ул. Центральная, 6 (общественная приемная партии «Единая Россия»);

ул. Центральная, 13 (магазин «Пятерочка»);

ЗАТО г.Заозерск:

ул. Ленинского Комсомола, 16 (общественная приёмная партии «Единая Россия»);

ул. Колышкина, дом 7 (магазин «Пятерочка» и «Дикси»);

гп.Зеленоборский, ул. Магистральная, 92а;

с.Алакуртти, ул. Кузнецова, 13 (универсам «Военторг»);

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2 (администрация);

г.Кандалакша:

ул. 50 лет Октября, 8 (общественная приёмная партии «Единая Россия»);

Центральная площадь, Привокзальная площадь;

Кировская аллея, 1а (Дворец культуры, центр микрорайона Нива);

г.Кировск:

ул. Хибиногорская, 30 (общественная приемная партии «Единая Россия»);

ул. Кондрикова, 21 (магазин «Магнит»);

ул. Олимпийская, 11 (магазин «Евророс»);

г.Ковдор:

ул. Чехова, 4 (общественная приёмная партии «Единая Россия»);

ул. Чехова, 1 (магазин «Яблочко»);

ул. Кошица, 11а (ТЦ «Пирамида»);

г.Кола:

просп. Защитников Заполярья, 7 (общественная приёмная партии «Единая Россия»);

просп. Советский, 50 (администрация);

пгт.Мурмаши, ул. Советская, 4 (магазин «Евророс»);

пгт.Молочный, ул. Молодежная, 12 (магазин «7 дней»);

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 1 (магазин «Дикси»);

пгт.Верхнетуломский, ул. Лесная , 1 (магазин «Водопад»);

п.Туманный, ул. Энергетиков, 2а (администрация);

п.Междуречье, ул. Строительная, 4а (Междуреченский СДК);

с.Териберка, ул.Пионерская, 7 (администрация);

п.Пушной, ул. Центральная, 8 (администрация);

сп.Тулома, ул. Мира, 13 (магазин «Пятерочка»);

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30 (администрация );

с.Ловозеро, ул. Советская, 10

пгт.Ревда, ул. Победы, 29 (администрация);

г.Мончегорск:

ул. Ленина, 9 (общественная приемная партии «Единая Россия»);

площадь Революции;

просп. Ленина, 8 (гипермаркет «Магнит»);

г.Оленегорск:

Ленинградский проспект, 7 (общественная приемная партии «Единая Россия»);

Ленинградский проспект, 5 (магазин «Евророс»);

ул. Бардина, 27 (магазин «Пятерочка»);

пгт.Никель, ул. Победы, 2 (общественная приемная партии «Единая Россия»);

г.Печенга, Печенгское шоссе, 3 (здание администрации);

г.Заполярный, ул. Мира, 9 (здание администрации);

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25 (здание администрации);

г.Полярные Зори:

ул. Сивко, 3 (администрация);

ул. Строителей, 1 (ТЦ «Купец»);

ЗАТО г.Североморск:

ул. Сафонова, 13 (общественная приемная партии «Единая Россия»);

ул. Советская, 10 (магазин «Евророс»);

ул. Гвардейская, 24 (ТЦ «Авиатор»);

Североморск-3, ул. Тимура Апакидзе, 2 (администрация);

пгт.Умба:

ул. Победы, 41 (администрация);

ул. Дзержинского, 63 (магазин «Дикси»).