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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.20 12:55

В Мурманской области завершается благоустройство дворовых территорий в рамках нацпроекта, запланированных на 2020 год

В Мурманской области работы по благоустройству, запланированные на 2020 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», находятся на завершающем этапе. Об этом сегодня на оперативном совещании доложила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

В этом году в Мурманской области было запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов. По словам министра, на сегодняшний день эти работы практически завершены.

Работы по ямочному ремонту дворовых территорий в областном центре завершены в полном объёме.

«Текущий ремонт проездов проведен в отношении 326 дворов общей площадью более 28 тысяч квадратных метров. Осуществлена комиссионная приемка объектов, в ходе которой на ряде объектов выявлены замечания. Подрядчику поставлена четкая задача исправить ситуацию в самый короткий срок и доложить о проделанной работе заказчику», – отметила Мария Гаврилова.

В части благоустройства общественных территорий на текущую дату работы завершены на 12 из 15 объектов.  Продолжаются работы на набережной в Мончегорске. Набережная в Коле готова на 98% – в ближайшие дни ожидается поставка малых архитектурных форм и трех опор освещения, которые незамедлительно будут смонтированы на объекте.

Благоустройство общественной территории сквер «Молодежный» в Оленегорске выполнено на 98,8%. Основные работы по проекту завершены. На тропе «Солнце» ведется укладка деревянного настила на сваях, впереди установка малой архитектурной формы «Солнце». Кроме того, подготовлено основание под установку скалодрома, поставка оборудования ожидается в третьей декаде ноября.

На набережной в Кандалакше работы выполнены на 78%. Завершена сборка скейт-парка, продолжается установка элементов детского городка. На финишном этапе монтаж воркаут-зоны, устройство основания детской площадки – на этой неделе начнут укладывать резиновую плитку. В стадии завершения прокладка электрического кабеля. У заказчика есть замечания к качеству асфальто-бетонного покрытия на некоторых участках, которые необходимо будет устранить подрядной организации.

На набережной озера Ледового в Мурманске работы выполнены на 91%. Установлены опоры освещения и игровое оборудование. Завершается монтаж системы видеонаблюдения, впереди установка урн.

«Я ещё раз обращаю внимание, что дороги, благоустройство – персональная зона ответственности руководства муниципалитетов. И представитель администрации, руководитель администрации с этих объектов выходить не должен пока они не будут сданы», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам доклада.

Что касается Всероссийского конкурса по благоустройству в 2020 году, то по муниципалитетам – победителям 1 этапа разработана и согласована с органами местного самоуправления проектно-сметная документация, которая уже направлена на государственную экспертизу.  Напомним, это проекты «Тропа здоровья (благоустройство территории, прилегающей к городскому Озеру в г. Заполярный)», «Благоустройство Сквера Космонавтики с прилегающей территорией в г. Оленегорск» и «Город у Белого моря (благоустройство набережной на берегу Кандалакшского залива)».

По итогам второго этапа конкурса победителями объявлены  5 муниципалитетов Мурманской области: города Североморск, Апатиты, Мончегорск, Полярный, Гаджиево.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в связи с уведомлением Минстроя России о необходимости выполнения работ и освоения федеральных средств до конца 2021 года министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области подготовило дорожные карты с подробным отражением планов необходимых мероприятий по проведению инженерных изысканий, проектированию и выполнению работ по благоустройству общественных территорий.

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