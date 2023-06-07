В Мурманской области завершается кампания по целевому набору в медицинские вузы по программам специалитета

В Мурманской области кампания по целевому набору в медицинские вузы по программам специалитета проводится до 14 июня. Приём документов осуществляется в электронном виде.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в этом году для Мурманской области Минздрав России утвердил 77 квотируемых мест в 9 медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска и Мурманска по наиболее востребованным для региона специальностям – «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология».

Документы в электронном виде необходимо направить до 14 июня на адрес электронной почты edu2023@gov-murman.ru. Подробнее можно узнать по телефонам: 8 (8152) 486-181, 8 (8152) 486-160.

С подробной информацией о порядке заключения договора о целевом обучении по программам высшего медицинского образования можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Мурманской области в разделе «Целевое обучение».

Фото: https://gov-murman.ru