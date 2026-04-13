В Мурманской области пройдёт Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»Принято решение увеличить премии для участников конкурса профессионального мастерства педагогов системы СПО «Мастер года»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.04.26 17:00

В Мурманской области завершается первый этап проекта «Крылья Арктики»

В Мурманской области подходит к завершению первый этап проекта «Крылья Арктики», направленного на развитие экологической инфраструктуры и формирование культуры ответственного туризма на территории природного парка «Териберка».

Проект реализуется Благотворительным фондом «Доброта Севера» при поддержке Фонда президентских грантов и Президентского фонда природы, софинансировании компании «Северсталь» и Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, в партнёрстве с Дирекцией особо охраняемых природных территорий региона. Также проект поддержали Кольский научный центр Российской академии наук и Кандалакшский государственный заповедник.

В основу проекта заложен системный подход к развитию территории парка, заложенный в мастер-плане, разработанным архитектурным бюро «Sheredega Consulting» в 2023 году. Сейчас подходит к завершению строительство двух смотровых площадок для наблюдения за птицами, что позволяет организовать туристические потоки и снизить нагрузку на чувствительные участки территории. Также разработан и размещён на платформе «ДОБРО.рф» обучающий курс, направленный на формирование ответственного поведения туристов и повышение квалификации гидов. Проведены обучающие мероприятия для экскурсоводов и организован Арктический субботник с участием волонтёров.

Открытие смотровых площадок запланировано на конец апреля 2026 года.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области отмечают, что проект стал важным шагом к системному управлению туристической нагрузкой на территории:

«Териберка остаётся одной из самых посещаемых природных территорий региона, и для нас принципиально важно развивать инфраструктуру, которая позволяет сохранить природные комплексы. Проект «Крылья Арктики» показывает, как можно сочетать доступность территории для посетителей и бережное отношение к природе», – подчеркнул министр Дмитрий Банников.

В Дирекции особо охраняемых природных территорий Мурманской области отмечают практическую значимость реализованных решений.

«Создание смотровых площадок и развитие маршрутов позволяют организовать поток посетителей и снизить антропогенную нагрузку на наиболее уязвимые участки. Это важный инструмент управления территорией, особенно в условиях роста туристического интереса», – прокомментировал руководитель Дирекции Александр Локтев.

Места установки смотровых площадок определены при участии специалиста по морским колониальным птицам с учётом минимизации воздействия на гнездящихся в колонии птиц в предгнездовой и гнездовой период. На территории природного парка находится птичий базар чайки моевки, и задача проекта – минимизировать беспокойство птиц, особенно в период выведения потомства.

«Мы провели большую работу, в том числе эколого-просветительской направленности. На площадках установлены информационные стенды с правилами наблюдения за птицами, рассказывается и о том, какие виды морских птиц можно встретить на территории природного парка и на пролете над акваторией. Сами площадки находятся на достаточном удалении от птичьей колонии, а их размер ограничивает единовременное количество посетителей в данной локации. В рамках проекта также был организован обучающий курс, который прошли не менее 100 работающих в регионе гидов. Слушателям курса подробно рассказали не только о разнообразии орнитофауны побережья Баренцева моря, но и о том, как себя вести рядом с птицами, как правильно и безопасно вести фото- и видеосъемку. Наблюдение за птицами сегодня достаточно популярное направление, и наш проект направлен на то, чтобы посетители природного парка получали достоверную информацию», – объяснил орнитолог Алексей Ежов.

Как отмечает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, проект «Крылья Арктики» продолжит реализацию в 2026 году. В планах – развитие экологических маршрутов, расширение образовательных программ и вовлечение местных сообществ и волонтёров в сохранение природного наследия Арктики.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565563/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять