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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.20 11:00

В Мурманской области завершается ремонт первых улиц по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На двух объектах региона работы практически завершены. Всего в 2020 году они пройдут на 40 региональных и муниципальных автомобильных дорогах. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин в ходе оперативного совещания, которое сегодня провел губернатор.

«Особенно подчеркиваю, что сроки у нас - 31 августа. И никаких «уходов» в глубокую осень, или тем более в зиму быть не должно. Необходимо делать правильные выводы из прошлогоднего опыта и не допускать халатного отношения к ремонту дорог», - сказал губернатор Андрей Чибис.

Глава региона поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства взять вопросы сроков и качества ремонта на строгий контроль.

Как сообщил профильный министр Артём Гришин, работы в рамках нацпроекта ведутся в рамках утвержденных графиков, на двух объектах улично-дорожной сети Колы. Это Мурманская агломерация. Ремонт практически завершен, осталось нанести разметку. Также в июле будут сданы две региональные трассы.

В Мурманске в этом сезоне, помимо ремонта 20 улиц, запланированы капиталоемкие мероприятия еще на семи объектах. На сегодняшний день в столице Кольского Заполярья проведено фрезерование порядка 20% дорожного полотна, подрядчики приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. На улицах, где осуществляются капиталоемкие работы, также работают электросетевые организации и сотрудники водоканалов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в  рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год в Мурманской области предусмотрено приведение в нормативное состояние 60,1 км автомобильных дорог, в том числе 40,9 км дорог регионального значения и более 19 км автомобильных дорог агломерации Мурманская.

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