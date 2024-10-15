В Мурманской области завершаются работы по рекультивации двух крупных свалок

В регионе завершается работа по ликвидации двух свалок отходов в Мурманске и ЗАТО город Заозерск. Об этом вчера в ходе оперативного совещания рассказала и.о. министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа. Она отметила, что работа проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

«На сегодняшний день готовность объектов в ЗАТО город Заозерск составляет 99,2%, фактически все работы выполнены. В Мурманске также практически все работы завершены», – отметила Зинаида Середа.

В 2024 году на свалке в Мурманске выполнены технологическое присоединение объекта к электрическим сетям, строительство водоотводного коллектора, завершается этап пуско-наладочных работ локальных очистных сооружений ливневого стока и фильтрата, проведены инженерные изыскания, откорректирована проектная документация, разработан проект ликвидации накопленного вреда окружающей среде, ожидается положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения ФАУ «Главгосэкспертиза России», откорректированная проектная документация и проект ликвидации накопленного вреда окружающей среде проходят государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзоре, начато обследование объекта специалистами ЦЛАТИ.

На свалке в ЗАТО город Заозерск в текущем году выполнена первая часть биологического этапа, в том числе боронование почвы, внесение минеральных удобрений, посев трав, полив зелёных насаждений, проведены инженерные изыскания, завершается разработка проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде, комплектуется пакет документов для направления на государственную экологическую экспертизу, проведено обследование объекта специалистами ЦЛАТИ.

Работы по двум объектам будут завершены до конца текущего года, отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/