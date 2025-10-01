В Мурманской области завершён капитальный ремонт 237 домов из плана 2025 года

В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, уже завершены работы на 237 жилых объектах. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«В этом году благодаря поддержке федерального и областного правительства мы делаем беспрецедентно большой объём работ. Всего запланировано провести 1574 видов строительно-монтажных работ в 689 многоквартирных домах на общую сумму больше 11 млрд рублей. Все объекты законтрактованы, по части из них предусмотрен срок окончания работ в 2026 году. На сегодняшний день краткосрочный план 2025 года выполнен на 62%», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как подчеркнула глава заполярного Фонда капитального ремонта, в этом году упор сделан на модернизацию лифтов, приведение в порядок крыш и фасадов многоквартирных домов. На эти работы занимают порядка 50% от общей массы. В частности, планируется заменить 290 лифта, отремонтировать крыши 279 домов и фасады 233. Также ведутся работы по замене внутридомовых инженерных сетей, обновлению индивидуальных тепловых пунктов и водонагревателей.

Напомним, всего с 2019 года в Мурманской области капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере –жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554274/#&gid=1&pid=1