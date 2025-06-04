В Мурманской области завершён капитальный ремонт 77 многоквартирных домов

В Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. К июню уже завершены работы на 77 жилых объектах. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

«В этом году подрядчикам предстоит выполнить беспрецедентно большой объём работ – в краткосрочный план уже включено 685 многоквартирных домов, срок завершения работ по ряду из них предусмотрен в 2026 году. Благодаря заблаговременно заключенным контрактам уже принято после капитального ремонта 77 жилых объектов. В них выполнены 228 видов работ. Ещё по 514 домам работы продолжаются. По остальным идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика и заключение контрактов со строительными организациями», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

На сегодняшний день благодаря добросовестной и оперативной работе подрядчиков уже капитально отремонтировано 53 крыши, 35 фасадов, 5 фундаментов и 2 подвала, а также заменены 39 водоподогревателей в 36 домах, 38 лифтов в 15 домах и 56 внутридомовых инженерных систем в 16 домах.

Лидерами по количеству капитально отремонтированных в 2025 году домов стали Мурманск, Североморск, Видяево и Заозерск.

Как отмечает региональное Министерство строительства, всего с 2019 года в Мурманской области были капитально отремонтировано 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».