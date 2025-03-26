В Мурманской области завершён капитальный ремонт восьми многоквартирных домов

Кампания по капитальному ремонту только набирает обороты в Мурманской области, а первые дома уже приняты после проведения работ. Так, капитальный ремонт завершён в восьми многоквартирных домах. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«В этом году нам предстоит начать капитальный ремонт 609 многоквартирных домов на общую сумму 9,7 млрд рублей. Это беспрецедентный объём работ. Понимая это, мы приняли все меры, чтобы начать их выполнение, как можно раньше. И уже есть первые результаты – в восьми многоквартирных домах подрядчики завершили работы. Это стало возможным благодаря раннему заключению контрактов и ответственному подходу исполнителей работ», – отметила Юлия Барсукова.

В частности, заменены водоподогреватели в доме №5 в переулке Островском в Коле, в доме №101 на проспекте Кольском и доме №35 корпус 1 на улице Академика Книповича в Мурманске. Приведены в порядок крыши дома №46 на улице Полярные Зори в областном центре и дома №30 на улице Северной в Апатитах. В доме №1 на улице Приозерной в Щукозере и доме №13 на улице Флотской в Снежногорске строители капитально отремонтировали крышу и фасад. В доме №19 на улице Комсомольской в Североморске облагородили фасад.

Напомним, что работы уже начаты в 465 многоквартирных домах Мурманской области. Капремонт в них пройдёт не только за счёт средств собственников, собранных в рамках взноса, но также за счёт средств субсидии из областного бюджета в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и федерального бюджета в рамках реализации комплексного плана реновации ЗАТО.

Как сообщает региональное Министерство строительства, всего с 2019 года в Мурманской области были капитально отремонтированы 2243 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/