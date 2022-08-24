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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.22 16:00

В Мурманской области завершён конкурс «Строительная площадка-2022». Победители определены

В этом году конкурс был возобновлён после вынужденного из-за пандемии перерыва. В День строителя специальная комиссия подвела итоги конкурса.

«Мы очень рады, что после двухлетнего перерыва смогли вернуть эту традицию. За победу в конкурсе боролись 9 компаний, занимающихся капитальным ремонтом и капитальным строительством объектов. Безусловно, они все показали себя очень достойно. Однако отбор был жёстким», – отметила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Напомним, специальная комиссия оценивала участников по пятибалльной системе по 14 критериям, в том числе по качеству организационно-технологической документации, соблюдению мер безопасности, культуре организации стройплощадки, внедрению современных методов работ и так далее.

Победителем регионального конкурса «Строительная площадка-2022» в номинации «Высокая культура организации строительной площадки» был признан ООО «МСК» за объект «Детский сад на 75 мест в с. Алакуртти Кандалакшского района». Второе и третье место заняли ООО «ЭНЕРГОФОНД» за объект «Реконструкция здания МБУК «Дворец культуры «Восход» в пгт Никель» и ООО «ТОРИОН» за объект «Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер». Хирургический корпус» соответственно.  

В номинации «Капитальный ремонт» первым стал ООО «М-ПОЛЮС» за объект «Капитальный ремонт здания общественно-бытового корпуса ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота». Второе и третье место присуждено ООО «ВЕКТОР» за объект «Капитальный ремонт ГОБОУ МО «СОШ №289» и ООО «ВЕЖА» за объект «Капитальный ремонт зрительного зала МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

В номинации «Капитальный ремонт многоквартирных домов» победу одержал ООО «Кольстрой» за объект «Капитальный ремонт фасада и крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, 10». Второе и третье соответственно завоевали ООО «Крит плюс» за объект «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Апатиты, ул. Московская,  8» и ООО «Экспертиза 51» за объект «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта,  47».

Все победители и призёры получили памятные подарки от Министерства строительства Мурманской области, ассоциации «ЖСОМ» и ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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