В Мурманской области завершён первый этап по подготовке мастер-планов опорных населённых пунктов

В Мурманской области продолжается разработка мастер-планов опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации. 1 марта был завершён первый этап этой работы. 11 марта в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Мы продолжаем создавать инструменты долгосрочного стратегического планирования, которые определят концепцию развития опорных населённых пунктов Мурманской области, включая не только архитектурные решения, но и социальные, экономические, экологические аспекты. Именно поэтому крайне важно, чтобы в работу над мастер-планами были вовлечены граждане, общественники, специалисты и наши стратегические партнёры», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики было поддержано предложение губернатора Мурманской области о введении понятия «опорные арктические города». По поручению президента по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. В Мурманской области опорными населёнными пунктами определены три агломерации: Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская.

«Благодарю ещё раз за поддержку региона в этом направлении президента Владимира Путина, помощника президента Максима Орешкина, вице-премьера Юрия Трутнева и главу Минвостокразвития Алексея Чекункова», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что на данный момент наш регион в этой работе движется опережающими темпами. Так, на сегодняшний день над мастер-планами работают более 500 экспертов, свои предложения направили 16 крупнейших предприятий области, в опросы активно вовлекались жители Мурманской области.

«На портале «Наш Север» запущена платформа с информацией о ходе разработки мастер-планов агломераций, на которой любой желающий может оставить своё предложение или идею по развитию города. В период с января по март проводились работы по сбору социологии в различных форматах – опросы, фокус-группы, интервью, стратегические сессии. Всего в данных мероприятиях приняли участие более шести тысяч человек», – сообщила в рамках своего доклада заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

С помощью собранной социологии командам разработчиков уже удалось верифицировать аналитические материалы и сформировать направления развития для каждой агломерации.

«Активно ведётся работа в соответствии с декабрьским поручением президента в части вовлечения крупных градообразующих предприятий, с каждой из компаний проводятся очные встречи и обсуждения планов развития. В том числе 26 февраля была сформирована рабочая группа по развитию опорных населённых пунктов АЗРФ Мурманской области, в состав которой включены представители институтов развития ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ, крупных градообразующих предприятий и иных заинтересованных организаций», – сообщила Ольга Вовк.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, следующий этап работы будет включать в себя проведение широкого обсуждения предлагаемых решений и направлений развития в очном и онлайн форматах в каждой агломерации.

«Принципиально важно учесть все нюансы не только текущего, но и будущего развития по каждой агломерации. Мы это уже обсуждали с разработчиками. Очень важно также услышать, чего хотят люди. Если будет необходимо проведение дополнительных мероприятий, то лучше это сделать, чтобы все аспекты были учтены. Также необходимо уделить особое внимание благоустройству и развитию жилищного строительства в этих населённых пунктах», – заключил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.