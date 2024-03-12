Престиж высшего образования растётММТП выступает партнером 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.03.24 11:00

В Мурманской области завершён первый этап по подготовке мастер-планов опорных населённых пунктов

В Мурманской области продолжается разработка мастер-планов опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации. 1 марта был завершён первый этап этой работы. 11 марта в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Мы продолжаем создавать инструменты долгосрочного стратегического планирования, которые определят концепцию развития опорных населённых пунктов Мурманской области, включая не только архитектурные решения, но и социальные, экономические, экологические аспекты. Именно поэтому крайне важно, чтобы в работу над мастер-планами были вовлечены граждане, общественники, специалисты и наши стратегические партнёры», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики было поддержано предложение губернатора Мурманской области о введении понятия «опорные арктические города». По поручению президента по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. В Мурманской области опорными населёнными пунктами определены три агломерации: Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская.

«Благодарю ещё раз за поддержку региона в этом направлении президента Владимира Путина, помощника президента Максима Орешкина, вице-премьера Юрия Трутнева и главу Минвостокразвития Алексея Чекункова», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что на данный момент наш регион в этой работе движется опережающими темпами. Так, на сегодняшний день над мастер-планами работают более 500 экспертов, свои предложения направили 16 крупнейших предприятий области, в опросы активно вовлекались жители Мурманской области.

«На портале «Наш Север» запущена платформа с информацией о ходе разработки мастер-планов агломераций, на которой любой желающий может оставить своё предложение или идею по развитию города. В период с января по март проводились работы по сбору социологии в различных форматах – опросы, фокус-группы, интервью, стратегические сессии. Всего в данных мероприятиях приняли участие более шести тысяч человек», – сообщила в рамках своего доклада заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

С помощью собранной социологии командам разработчиков уже удалось верифицировать аналитические материалы и сформировать направления развития для каждой агломерации.

«Активно ведётся работа в соответствии с декабрьским поручением президента в части вовлечения крупных градообразующих предприятий, с каждой из компаний проводятся очные встречи и обсуждения планов развития. В том числе 26 февраля была сформирована рабочая группа по развитию опорных населённых пунктов АЗРФ Мурманской области, в состав которой включены представители институтов развития ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ, крупных градообразующих предприятий и иных заинтересованных организаций», – сообщила Ольга Вовк.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, следующий этап работы будет включать в себя проведение широкого обсуждения предлагаемых решений и направлений развития в очном и онлайн форматах в каждой агломерации.

«Принципиально важно учесть все нюансы не только текущего, но и будущего развития по каждой агломерации. Мы это уже обсуждали с разработчиками. Очень важно также услышать, чего хотят люди. Если будет необходимо проведение дополнительных мероприятий, то лучше это сделать, чтобы все аспекты были учтены. Также необходимо уделить особое внимание благоустройству и развитию жилищного строительства в этих населённых пунктах», – заключил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Законопроект о жилищных вкладах будет способствовать «выращиванию» ипотечных заёмщиков-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок растут слабо, рубль не менялся в ожидании новых сигналов к движению-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Законопроект о жилищных вкладах будет способствовать «выращиванию» ипотечных заёмщиков
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика