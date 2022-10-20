В Мурманской области завершён ремонт двух мостов в рамках дорожного нацпроекта

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году завершены работы по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений.

На автомобильном путепроводе, построенном в 1985 году, через железную дорогу на участке автодороги Заполярный – Сальмиярви, км 4+597 специалисты выполнили конструкционный ремонт опор составами и системами внешнего армирования, обновили балки пролетного строения, заменили переходные плиты, переустроили мостовое полотно.

На путепроводе появились новые опорные части, выполнены пескоструйная очистка и устройство всех железобетонных поверхностей, замена барьерного ограждения на современное металлическое оцинкованное, сопряжение нового профиля дорожной одежды на путепроводе с дорожной одеждой на подходах.

Мостовое сооружение через реку Мартимъявр расположено на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС км 97+935 и было построено в 1964 году Управлением строительства «Севгидрострой».

Полная длина моста составляет 30,4 метра, ширина по свесам поперечин – 7,25 метра.

В рамках реконструкции объекта подрядчики выполнили работы по сооружению опор и отремонтировали пролетные строения, обустроили водоотвод, а также установили наружные сети.

Полностью завершили обустройство верхней дорожной одежды, как на мостовом сооружении, так и на подъездах к мосту, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: https://gov-murman.ru