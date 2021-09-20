В Мурманской области завершён ремонт региональных дорог в рамках дорожного нацпроекта 2021 года

Завершён ремонт региональной дороги Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта». Работы на участке с 153 по 165 километр выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года.

Цена контракта составила около 120 миллионов рублей, работы выполняла подрядная организация ООО «УК «МДУ». Ремонт выполнялся с использованием метода холодной регенерации для устройства основания. Этот метод входит в число новых и наилучших технологий и позволяет продлить срок службы дорожного покрытия.

Согласно контракту, подрядчик выполнил расчистку полосы отвода, устройство основания и верхнего слоя покрытия. Обочины дороги укреплены щебнем, а также нанесена горизонтальная разметка.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, всего в рамках нацпроекта было запланировано отремонтировать 5 региональных дорог. На четырех работы уже были завершены ранее. Дорога Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта» стала завершающей в плане ремонтов региональных дорог на 2021 год.