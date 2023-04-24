В Мурманской области завершена процедура продления срока действия лицензии недобросовестных УК

В Мурманской области завершена процедура продления срока действия лицензии недобросовестных управляющих компаний. Решение об отказе в продлении срока действия лицензии принято в отношении 22 управляющих организаций.

Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области завершило процедуру продления срока действия лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, действие которых прекращается 1 июня 2023 года.

По результатам проверочный мероприятий решение об отказе в продлении срока действия лицензии принято в отношении 22 управляющих организаций.

Ещё 11 не обратились с заявлением о продлении срока действия лицензии. Среди них:

- ООО «ЖУ «Заполярье», ООО «УК МУРМАНРЕМСТРОЙ», ООО «УК «БУРЕВЕСТНИК», ООО «УК «АЛЬБАТРОС», ООО «РЖКХ», ООО «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД», ООО УК «ТЕХДОМ», ООО «МУЖСК», ООО «СЕВЕРГРУПП», ООО «СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС», ООО «Мурманнедвижимость-Сервис», ООО «СТАНДАРТ», ООО «Мурманжилсервис», ООО «УК «Недвижимость-Сервис», ИП Казунин А.Н., ООО «Первая УК» (г. Мурманск);

- ООО «ВИКОМ», ООО «УК Южная-3» (г. Оленегорск);

- ООО «Алые паруса» (г. Заозерск);

- ООО «УК «Зеленоборский Гарант»; МУП ЖКХ «Вымпел» (гп. Зеленоборский);

- ООО «Благополучие», ООО «СИТИСТРОЙ (Печенгский округ);

- ООО «Альтернатива» (г. Мончегорск);

- ООО «УК «Академическая» (г. Апатиты);

- ООО УК «ДОМ», ООО «ЖЭУ», ООО «ОРИОН», ООО «УК СОГЛАСИЕ», ООО «КОЛА ЖКХ», МУП УМС-СЕЗ ООО УК «Тепло Севера», МУП «ЖКХ Кильдинстрой» (Кольский район).

До 1 июня 2023 года собственники помещений в многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляют указанные выше организации, могут принять на общем собрании решение о выборе иной управляющей организации или иного способа управления (ТСЖ, ТСН). В случае отсутствия такого решения управляющая организация будет временно назначена муниципалитетом.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, в настоящее время в ряде многоквартирных домов уже инициированы общие собрания собственников по данному вопросу.

В случае возникновения вопросов о проведении собраний можно обратиться в Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области по телефонам: (8152) 486-700 (доб. 1521, 1522, 1523, 1524, 1525) или на электронную почту: igdenisova@gov-murman.ru.