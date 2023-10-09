В Мурманской области завершено благоустройство дворов на территории 86 многоквартирных домов

Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис заявил о завершающей стадии ремонтной кампании по благоустройству дворов.

«Мы на финишной прямой по благоустройству дворов. Средняя техническая готовность объектов составляет 99%. Завершены работы на территории 86 многоквартирных домов в 16 муниципалитетах. По ямочному ремонту средняя техническая готовность также близка к 100%. Работы по ремонту дворовых поездов уже завершены в 18 муниципальных образованиях», – сказал глава региона.

Кроме того, продолжается благоустройство общественных пространств в Североморске, Мончегорске, Мурманске и Заозерске, также реализация проектов-победителей конкурсов по формированию комфортной городской среды и установка детских площадок.

«Буквально вчера был открыт сквер в Кировске. Он стал одним из победителей Всероссийского конкурса малых городов в 2021 году. За два года на площади в 28 тысяч квадратных метров установлены детский игровой и спортивные комплексы, горки, более 80 лавочек, обустроены пешеходные зоны, смотровая площадка, зона для праздников и концертов со сценой и местами для зрителей. Поздравляю город с открытием ещё одного объекта, который несомненно будет его украшением, местом отдыха горожан и гостей города», – сказал Андрей Чибис.

Подробнее о ходе реализации работ по объектам благоустройства в 2023 году доложила заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Фото: https://gov-murman.ru